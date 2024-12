Dólar cai e Bolsa fecha em alta com tramitação do corte de gastos

Gol

Na Bolsa, as ações da Gol (GOLL4) foram as que mais subiram, com alta de 13,6%, para R$ 1,42, conforme dados preliminares. A companhia aérea protocolou nesta segunda-feira (9), junto ao U.S. Bankruptcy Court, o tribunal federal americano que trata de casos de falência, um plano inicial de reestruturação. "A Gol pretende levantar até US$ 1,85 bilhão (R$ 11,2 bilhões) em novo capital para prover liquidez incremental", publicou a empresa.