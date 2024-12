Ações da Gol sobem 14% após anúncio de reestruturação financeira; entenda

Termos do acordo já foram apresentados antes. O documento atual faz parte do Acordo de Apoio ao Plano de Reestruturação (PSA, na sigla em inglês), anunciado em 6 de novembro de 2024. Esse acordo foi firmado entre a GOL, a Abra, algumas afiliadas e o comitê de credores quirografários — ou seja, credores que não têm garantias específicas para receber o que lhes é devido.

Mais informações ainda serão divulgadas. A GOL informou que também protocolará ainda nesta terça-feira junto ao tribunal um resumo do plano para "permitir que os credores da GOL habilitados a votar no plano tomem uma decisão informada sobre aceitá-lo ou rejeitá-lo".

Início do processo de votação será no próximo ano. O anúncio da companhia aérea afirma que a votação do plano acontecerá em audiência perante o tribunal, atualmente agendada para 15 de janeiro de 2025.

Impactos

Diminuição do valor das ações já existentes. A conversão de boa parte da dívida em ações pode levar a uma diluição de ações já existentes, ou seja, a diminuição do valor das ações que já estão no mercado. Isso acontece porque haverá mais ações disponíveis, reduzindo o valor individual para os atuais acionistas.

Ações da GOL operam em alta. No entanto, o anúncio da reestruturação financeira da companhia foi visto com bons olhos pelos investidores. Nesta terça-feira (10), as ações da GOL operam em alta, tendo tido uma variação diária positiva de 12,8%. No entanto, a variação no ano de 2024 é de -84,5%, e nos últimos 12 meses a queda foi de -83,45%.