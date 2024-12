'Vem comigo passar 2h no ônibus?': eles fazem sucesso como blogueiros CLTs

"A ideia do vlog surgiu porque eu estava numa semana em que tinha um evento do meu trabalho CLT e também um evento do meu trabalho de blogueira. E aí resolvi mostrar. Sou publicitária e trabalho como criadora de conteúdo, meio que vivo os dois mundos. E foi super bem, a galera gostou", lembra.

Em um caminho diferente, Isabella Rotta, 24, começou a criar conteúdo há um ano, sempre focada em vídeos de rotina. Inspirada por uma blogueira estrangeira, ela postou o primeiro vlog já com a proposta "um dia comigo, pessoa comum".

E não é que a vida de uma pessoa comum chamou atenção? Isabella tem vídeos que já chegaram a 700 mil visualizações e mantém uma média alta, de cerca de 100 mil.

Moradora de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, a jovem trabalha com marketing e acredita que a identificação foi a chave de seu sucesso. Hoje, ela tem mais de 140 mil seguidores.