Reforma tributária é apresentada na CCJ do Senado; votação fica para quarta

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado adiou, nesta terça-feira (10), a votação do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. A proposta manteve as carnes na cesta básica com alíquota zero e incluiu as armas no imposto seletivo.

O que aconteceu

Vista coletiva, ou seja, mais tempo para analisar a proposta. O pedido foi realizado após a leitura do relatório do líder do MDB, Eduardo Braga (AM). A previsão é que CCJ volte a analisar o texto na próxima quarta-feira (11), mas a votação no plenário pode ficar para a outra semana.

Braga faria a leitura na CCJ na segunda-feira. A sessão foi suspensa depois de dez minutos do horário marcado, pelo vice-presidente do colegiado, Marcos Rogério (PL-RO), por falta de quórum.