Terça é dia de música no Canal UOL com TOCA Revela e Tati Quebra Barraco

Hoje é dia de muita música na sua TV com a reta final do TOCA Revela e, em seguida, com a mais recente entrevista de Acessíveis.

Às 21h45, vai ao ar o penúltimo episódio TOCA Revela, o primeiro reality show musical voltado para as redes sociais. No episódio de hoje, a cantora pernambucana Sofia Malta, que já está na disputa da final, vai descobrir quem segue na competição com ela: se será o neo soul da dupla Yori ou o samba de Nana Batista.

Na sequência, às 22h, MariMoon e Titi Müller entrevistam Tati Quebra Barraco no videocast Acessíveis. No programa, a cantora comenta o trecho criado por ela e usado por Anitta e The Weeknd na música "São Paulo", além da representatividade de mulheres no funk.