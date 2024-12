Dólar cai e Bolsa opera perto da estabilidade à espera de decisão por juros

O dólar cai e a Bolsa de Valores tem oscilações em torno da estabilidade nesta quarta-feira (11), com os investidores à espera do anúncio da decisão de juros do Copom (Comitê de Política Monetária) após o fechamento do mercado. Nos Estados Unidos, a taxa de inflação anual acelerou para 2,7% em novembro, conforme as projeções.

A tramitação do pacote de corte de gastos em Brasília também continua no foco.

O que está acontecendo

O dólar comercial tinha queda de 0,29%, vendido a R$ 6,030. O turismo tinha desvalorização de 0,27%, para R$ 6,274.