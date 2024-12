Coletivo lista nomes que buscaram mudanças no mercado publicitário nacional

Com realização da holding Flagcx, a lista deste ano recebeu o apoio da Meta e das agências Droga5, AlmapBBDO e VML, além de contar com um filme de lançamento produzido pela produtora Poliverso, de Porto Alegre (RS).

A lista deste ano ainda teve a colaboração de dois profissionais na curadoria de nomes: Rita Romão e José Kaeté.

Entre as vozes selecionadas do ano, estão nomes como Guilhermina de Paula, fundadora do OcupaTrans, projeto que levou cinco pessoas trans e não-binárias do mercado publicitário para o Cannes Lions deste ano; Bruno Zampoli, que usa a inteligência artificial para provocar conversas no Instagram por meio de um jornal fictício e Marta Carvalho, liderança da FCB Brasil que, este ano, deu vida ao Vozes50+, evento que debateu a representatividade no setor de profissionais com mais de 50 anos.

Os objetivos principais são iluminar histórias potentes que precisam ser lembradas e despertar um senso de união em um mercado que ainda é tão movido por competição e pela vontade de sempre apontar quem é mais premiado ou mais expoente do ano.

André Chaves, idealizador do Papel & Caneta

Confira a lista completa: