Alta dos juros é desastrosa e vai asfixiar a economia, diz dono da Petz

Patamar de juros vai "asfixiar a economia". Para Zimerman, o resultado da alta dos juros será uma asfixia da economia do país e do investimento das empresas. Ele argumenta que poucas vezes o país teve juros reais no patamar de 10% ao ano. "Mesmo quando tinha juros muito altos, a inflação era mais alta", diz.

Alta dos juros não atende a demanda do setor produtivo. Para quem gera empregos, decisão é "ponta pé na canela", diz. "Com certeza não é uma demanda do setor produtivo. Pode ser uma demanda de quem é rentista, quem vive do dinheiro aplicado. Para quem vive da produção, do comércio, de gerar empregos e investir no Brasil não atende em absolutamente nada", diz.

Varejo é penalizado duplamente. Segundo o empresário, o impacto da alta dos juros será ainda maior para as empresas de varejo que estão endividadas. De um lado, esse varejista verá uma alta nos juros de suas dívidas. Do outro, ele terá mais dificuldade em vender, pois o seu consumidor também precisa de acesso a crédito para comprar a prestação. "Para o varejo, é catastrófica uma alta de juros nessa magnitude", diz.

Setor já está asfixiado por outros fatores, como as bets e as compras internacionais. O empresário argumenta que o varejo já está asfixiado por outros fatores, como o crescimento das empresas de apostas, as bets, que comem uma fatia da renda da população, e também pelas compras internacionais, que passaram a ser taxadas, mas ainda pagam alíquota menor do que os produtos vendidos no país.

Juros nesse patamar geram mais concentração de renda. "Juros desse tamanho só geram mais concentração de renda na mão de quem tem muito. É uma transferência de renda absurda de quem não tem recursos aplicados para quem tem", diz. Segundo ele, a inflação também é perversa para os mais pobres, mas não há necessidade de juros reais perto dos 10% ao ano para controlar a inflação.