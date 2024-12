Canal UOL exibe final do Toca Revela na TV: quem leva, Sofia Malta ou Yori?

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV por assinatura e via satélite com uma programação repleta de entretenimento, esportes e notícias 24 horas por dia.

Nesta quinta-feira (12/12), você não pode perder as emoções da grande final do TOCA Revela, o primeiro reality show musical voltado para as redes sociais —que também está no nosso canal TV, claro!

Às 21h45, o público irá descobrir quem será o grande vencedor dor programa e ganhará um EP produzido por Dudu Marote, além de se apresentar no CarnaUOL 2025. Os finalistas são Sofia Malta, com seu pop cheio de energia; e a dupla de soul groovado Yori. Quem será que vai levar? Confira tudo no Canal UOL na TV.