Mais de 20% dos brasileiros vivem em lares alugados, mostra Censo

Estado de Goiás é o único no qual os imóveis próprios não são predominantes. A condição predominante em 26 das 27 Unidades da Federação integra 49,8% da população do estado. O Maranhão, por sua vez, é o estado com a maior proporção da população residindo em domicílios particulares (78,9%). Já as locações são mais comuns no Distrito Federal (30,1%) e mais raras no Piauí (9,8%).

Minha Casa Minha Vida influencia situação em alguns municípios. Ainda que o percentual de residentes em domicílios próprios com pagamentos pendentes não seja majoritário em nenhuma cidade, o patamar supera 40% em Extremoz (RN), Valparaíso de Goiás (GO) e Fazenda Rio Grande (PR). Os locais são marcados por grandes empreendimentos do programa habitacional.

Entre as grandes cidades, Cametá (PA) é destaque, com 91,9% de moradias próprias. Na avaliação apenas dos municípios com mais de 100 mil habitantes, a cidade é também aquela com menor volume de residentes em domicílios alugados (3,1%). Nessa comparação, a proporção mais elevada é verificada em Balneário Camboriú (SC), com 45,2% dos residentes na condição.