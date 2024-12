IBGE: Safra nacional de soja milho, arroz e feijão deve crescer em 2025

Assim como sorgo e trigo também devem ter produção reduzida. Para o sorgo e o trigo foram estimadas reduções de 4,9% (ou -199,5 mil toneladas) e 10,9% (- 891,1 mil toneladas), respectivamente.

2025 promete ser um ano melhor

Ainda com as oscilações em alguns cultivos, o cenário geral sugere que o setor agrícola terá um próximo ano mais otimista. "Temos uma estimativa mais elevada para 2025. A gente partiu de 310 milhões de toneladas [prognóstico de novembro] e já está, com 314 milhões. As condições climáticas para 2025 já são bem melhores", diz Guedes.

Tecnologia auxilia a compensar atrasos. Outro ponto positivo considerado pelo levantamento é que o atraso na implantação das lavouras em 2025, em especial no Mato Grosso, principal estado produtor de grãos (31,2% de toda safra nacional), vem sendo compensado com uso de tecnologia."Os produtores conseguiram correr e recuperaram um pouco o atraso no plantio", afirma o gerente.

Arroz e feijão podem ter colheita recorde. Outro movimento é o das culturas de arroz e feijão, que estão tendo um aumento de área plantada e para as quais os resultados devem ser suficientes para abastecer o mercado e ter uma colheita recordes.

Conab aponta redução na cana

Mesmo com redução, área destinada à colheita aumentou. O levantamento sobre a safra de cana-de-açúcar divulgado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) no final de novembro aponta que a colheita estimada da cultura em 2024 deve girar em torno de 678,67 milhões de toneladas, o que representa queda de 4,8% em relação à safra anterior. No entanto, a área destinada à colheita também apresentou aumento, como na de grãos, subindo 4,3% e alcançando 8,7 milhões de hectares.