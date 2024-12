Financiamento, empréstimo, emprego: como a alta da Selic afeta a economia

Aversão ao risco

Aumento nos juros desincentivam o investimento na Bolsa. Os juros altos tornam mais atrativos os investimentos em renda fixa, como CDB e LCI, e menos atrativos os investimentos em ações, que são mais arriscados.

Inflação diminui

Os juros são uma ferramenta importante para conter a inflação. Quando a taxa de juros sobe, a economia fica menos aquecida e com isso a inflação tende a cair. A inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ficou em 4,87% para os 12 meses até novembro. A meta de inflação do país é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Dólar mais barato

A alta dos juros tende a levar a uma queda do dólar. Com juros mais altos, o investimento no Brasil fica mais atrativo ao capital estrangeiro. Isso tende a gerar maior entrada de dólar no país, gerando uma valorização do real frente ao dólar. Uma queda no dólar também ajuda a reduzir a inflação. A moeda americana é cotada a R$ 5,90 nesta quarta-feira (11), e rompeu a marca dos R$ 6 nos últimos dias.