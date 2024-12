Vendas do comércio crescem em outubro e acumulam alta de 5% em 2024

As vendas no comércio varejista no Brasil cresceram 0,4% no mês de outubro, na comparação com setembro, segundo dados apresentados nesta quinta-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo período do ano passado, a PMC (Pesquisa Mensal do Comércio) apresenta alta de 6,5%.

O que aconteceu

Comércio apresenta segunda alta seguida ante o mês anterior. A variação de 0,4% do setor em outubro é vista como uma estabilidade na comparação com o avanço de 0,6% registrado em setembro. Em relação ao mesmo período do ano passado, o avanço é de 6,5%.

Volume de vendas segue no campo positivo no acumulado de 2024. O setor apresenta alta de 5% nos dez primeiros meses deste ano. Cristiano Santos, gerente da PMC, afirma que o resultado marca uma trajetória positiva do comércio brasileiro.