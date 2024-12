Banco Central leiloa US$ 845 mil à vista para segurar cotação

Leilão aceitou nove propostas para a venda de US$ 1 milhão. Segundo o Depin, as propostas foram aceitas e totalizam o valor total de US$ 845 milhões de vendas a uma taxa de corte de US$ 6,02.

Reservas internacionais do BC somam mais de US$ 360 bilhões. A oferta proposta do certame previa a venda de US$ 1 milhão. Ontem (12), a autoridade monetária vendeu US$ 4 milhões em dois leilões de linha.

Venda de dólares não segura a cotação da moeda ante o real. Tradicionalmente, a injeção de recursos no mercado tende a reduzir o valor da moeda ante o real. Após o leilão, o dólar chegou a recuar de R$ 6,07 para R$ 6,016. Às 15h30, o valor comercial da moeda já era R$ 6,036, com alta de 0,44% no dia.