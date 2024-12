Banco Central moderniza boleto bancário e autoriza pagamentos via Pix

O BC (Banco Central) aprovou nesta quinta-feira (12) mudanças no sistema de boletos bancários. Conforme as novas regras, as cobranças receberão um QR Code para possibilitar a quitação via Pix.

O que aconteceu

Pagamento de boletos poderá ser realizado via Pix. A alternativa será possível ao escanear um QR Code específico, inserido no próprio boleto. A mudança é atribuída à modernização do sistema e prevê maior segurança.

BC cria a modalidade de boletos de cobrança dinâmico. A novidade visa trazer mais segurança nos pagamentos de dívidas em cobrança representadas por diversos tipos de títulos.