'Divertida e positiva': mais sobre o acordo entre Omnicom e Interpublic

A principal notícia de 2024 no mercado publicitário global veio justamente no último mês do ano. No começo dessa semana, o grupo Omnicom, dono das redes de agências BBDO, DDB e TBWA, anunciou a aquisição do grupo Interpublic (IPG), proprietário de marcas como McCann, FCB e MullenLowe.

Na prática, é o segundo maior grupo do mundo comprando o quarto colocado do ranking. Assim, a união formará o maior grupo de publicidade e serviços de marketing do mundo. Os grupos tiveram receita combinada de US$ 25,6 bilhões em 2023.