Dólar e Bolsa têm pouca variação à espera de avanço do pacote fiscal

No mesmo horário, o dólar turismo recuava 0,18%, vendido a R$ 6,249. Na quinta (12), terminou o expediente em alta de 0,48%, vendido a R$ 6,26.

O Ibovespa caía 0,13%, para 125.956 pontos. Entre as ações mais negociadas, destacavam-se a da Hapvida, com baixa de 1,48%, e a do Pão de Açúcar, com alta de 7,08%.

Pacote fiscal

O deputado Moses Rodrigues (União Brasil-CE) foi escolhido na quarta (11) como relator, na Câmara dos Deputados, da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do corte de gastos. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Rodrigues disse que não pretende "endurecer" a medida, apertando mais o Orçamento.

Esse posicionamento desagrada aos investidores. Com uma avaliação de que as medidas propostas pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não serão suficientes para equilibrar as contas públicas, o mercado financeiro esperava que o Congresso fizesse ajustes adicionais.