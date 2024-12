Nova lei de seguros: entenda o que muda nos contratos a partir de agora

A partir da publicação, as seguradoras terão um ano para adaptarem os novos contratos a essas regras. Porém, para as questões de ordem processual, a legislação já é aplicada a partir da publicação. Ou seja: para disputas judiciais, valerá a nova lei", explica Débora Schalch, do escritório SSA (Schalch Sociedade de Advogados). Já para questões contratuais, a advogada explica que vale a legislação que estava em vigor na época da assinatura.

Veja abaixo as principais mudanças:

Cancelamento unilateral do contrato fica proibido. Isso vale para o caso de as seguradoras decidirem acabar com o acordo.

Sempre a favor do segurado. Se houver divergência entre a garantia determinada no contrato e outras informações dispostas pela seguradora, prevalecerá o texto mais favorável ao segurado.

Questionário avaliará riscos no momento da contratação. Assim, a seguradora só poderá alegar que houve omissão caso o segurado tenha deixado de dar alguma informação que foi questionada.

Agravamento de risco deve ser informado à seguradora. O segurado deve comunicar à seguradora o aumento de risco assim que ficar sabendo. Depois disso, a seguradora tem até 20 dias para adequar o contrato, em vez dos 15 dias que eram estabelecidos anteriormente.