Entenda como fica a reforma tributária aprovada Senado, que volta à Câmara

Mudanças resultam na criação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Com alíquota máxima ainda desconhecida, o tributo será o responsável pela unificação da CBS e do IBS e vai incidir sobre as operações de bens e serviços, taxados no destino. Caso a cobrança supere a trava definida pelos deputados, o governo será obrigado a definir uma forma de reduzir a carga tributária.

Cobranças

Relator prevê alíquota do IVA superior em relação ao texto da Câmara. Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou que as mudanças resultam em um limite 0,13 ponto percentual maior do que a reforma aprovada pelos deputados, que tinha a previsão de alíquota máxima em 26,5%. "Se o impacto da Câmara for 27%, estamos falando de 27,13%. Se for de 26,5%, será de 26,73%, não de 28%", disse, em entrevista à GloboNews. O Ministério da Fazenda estimava uma alíquota de 27,97% com o texto da Câmara.

Valor final do imposto gerou discordância entre os senadores. O senador Rogerio Marinho (PL-RN) afirmou que o texto aprovado tornará o Brasil como o responsável pelo maior IVA do mundo. "Estamos próximo de 30%. E eu estou sendo cauteloso", disse ele. Ao tentar impor mecanismos para alíquota-padrão em 25% nos primeiros meses após a sanção do projeto, Marinho teve o entendimento rejeitado por 33 parlamentares.

Aumento da alíquota visa compensar a arrecadação governamental. A estimativa considera as novas exceções incluídas no relatório aprovado. Os analistas avaliam que a complexidade do sistema atual impede a comparação entre a alíquota dos novos tributos e os atuais. As mudanças serão implementadas gradualmente, entre 2025 e 2033, e o ICMS e o ISS serão os últimos tributos extintos.