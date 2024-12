Copom projeta taxa Selic em 14,25% ao ano em março e não prevê fim do ciclo

Autoridade monetária não estabelece fim do ciclo de alta da Selic. Conforme a ata, as duas altas previstas para as próximas reuniões podem não encerrar a trajetória de avanço dos juros básicos da economia nacional. "A magnitude total do ciclo de aperto monetário será ditada pelo firme compromisso de convergência da inflação à meta e dependerá da evolução da dinâmica da inflação, em especial dos componentes mais sensíveis à atividade econômica e à política monetária, das projeções de inflação, das expectativas de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos", diz o documento.

BC vê cenário de inflação "mais desafiador em diversas dimensões". A perspectiva considera a atividade econômica resiliente sinalizada pelo crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no terceiro trimestre e o mercado de trabalho aquecido, com a redução da taxa de desemprego e aumento da população ocupada. Na percepção do Copom, os fatores, associados à política fiscal expansionista, ainda indicam um suporte ao consumo e à demanda agregada, impedindo a queda dos preços.

O ritmo de crescimento do consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo indica uma demanda interna crescendo em ritmo bastante intenso, apesar da política monetária contracionista.

Ata do Copom

Cenário de inflação de curto prazo se deteriorou, afirma o Copom. A avaliação considera a forte alta no preço dos alimentos, com destaque para a inflação das carnes. "Esse aumento tende a se propagar para o médio prazo em virtude da presença de importantes mecanismos inerciais da economia brasileira", diz a ata. Sobre a variação de preços do setor de serviços, aquele menos sensível à política monetária, o diretores do BC avaliam que os preços seguem "acima do nível compatível com o cumprimento da meta".

Enfatizou-se que os vetores inflacionários se intensificaram desde a reunião anterior, como hiato do produto mais positivo, o mercado de trabalho ainda mais dinâmico, a nova depreciação cambial, a inflação corrente mais elevada e as expectativas de inflação mais desancoradas, tornando a convergência da inflação à meta mais desafiadora.

Ata do Copom

Política fiscal

Condução da política fiscal do governo ainda é motivo de preocupação. Segundo do Copom, o anúncio do pacote de corte de gastos afetou as expectativas do mercado financeiro, com alta das projeções de inflação e cotação do dólar. "O Comitê manteve a firme convicção de que as políticas devem ser previsíveis, críveis e anticíclicas", destaca a ata.