Comissão do Congresso aprova relatório da lei orçamentária de 2025

O PSOL lamentou a rejeição do destaque que tratava das emendas parlamentares. A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) afirmou que o partido buscava discutir o impacto das emendas no orçamento. "Nosso único destaque que não foi acolhido foi sobre o tamanho da proporção dessas emendas no nosso orçamento. É um tema delicado, que está sendo debatido no STF. Esta Casa precisa ser capaz de, assim como dialogamos para construir uma lei de direitos e orçamentos justos, enfrentar o que significa o tamanho dessas emendas", disse a parlamentar.

A LDO 2025 incorporou medidas alinhadas às exigências do STF (Supremo Tribunal Federal). A decisão do ministro Flávio Dino determinou regras mais rígidas para as emendas, incluindo a suspensão de transferências especiais em caso de falta de plano de trabalho aprovado.

O projeto prevê a interrupção de transferências especiais em caso de descumprimento das normas de execução. Essa medida, acolhida pelo relator, atende às determinações do STF e busca garantir o cumprimento das regras orçamentárias.