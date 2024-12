Entenda o que muda com a reforma tributária aprovada pela Câmara

Como fica a reforma

Mudanças propostas buscam a simplificação tributária. PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS deixarão de existir. Os cinco tributos darão lugar ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IS (Imposto Seletivo).

IBS será contribuição compartilhada por estados e municípios. O novo imposto assumirá a função do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) e do ISS (Imposto sobre Serviços). Já a CBS vai substituir o PIS (Programa de Integração Social), a Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), cobrança de natureza federal.

CBS e o IBS passarão a ser testados nacionalmente a partir de 2026. Na fase de testes, as empresas serão obrigadas a emitir na nota fiscal um valor destacado do que corresponderia a 0,9% de CBS sobre o produto vendido e 0,1% de IBS. Em 2027, entra em vigor o Imposto Seletivo. A etapa de transição será encerrada em 2033, quando o IBS e a CBS serão efetivamente implementados.

Mudanças resultam na criação do IVA (Imposto sobre Valor Agregado). Com alíquota máxima ainda desconhecida, o tributo será o responsável pela unificação da CBS e do IBS e vai incidir sobre as operações de bens e serviços, taxados no destino. Caso a cobrança supere a trava definida pelos deputados, o governo será obrigado a definir uma forma de reduzir a carga tributária.

Alíquota do IVA motiva divergências entre deputados e senadores. O relator da regulamentação na Câmara, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), se manifestou favorável à maior parte das mudanças propostas pelo relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM). Lopes, no entanto, defendeu a manutenção da alíquota geral de referência em 26,5%, conforme a proposta inicialmente aprovada pela Câmara.