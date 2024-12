Com inflação médica acima da média global, planos podem subir mais de 20%

O número de 2025 ficará abaixo da inflação médica em 2024. Como o ano ainda não terminou, a estimativa para o aumento do custo médico em 2024 é de 14,1%. Portanto, a tendência para 2025 representa uma desaceleração da inflação médica. A média global também deve ter leve queda, uma vez que em 2024 a projeção de alta do custo médico global foi de 10,1%, a maior dos últimos 10 anos.

Projeção leva em conta os custos de internações e consultas. O cálculo considera aspectos como o comportamento de utilização dos planos de saúde e os custos de consultas eletivas, atendimento em pronto-socorro, exames, terapias e internações, além do impacto da incorporação de novas tecnologias e medicamentos à cobertura obrigatória.

Desperdício eleva custos no Brasil

Custo médico no Brasil reflete desperdício e judicialização. As projeções brasileiras têm sido mais altas do que a média global ao menos desde 2022. Para Rafaella Matioli, diretora de consultoria em saúde e capital humano da Aon no Brasil, isso se explica em parte pelos desperdícios no setor e pela alta judicialização. Ela também destaca outros pontos, como a cotação do dólar, e questões comportamentais como o sedentarismo e a obesidade, além da saúde mental.

Há um percentual que se gasta com desperdício, procedimentos que não precisariam ser realizados. Isso está longe de ser responsabilidade apenas do usuário final. Os prestadores de serviço também têm uma grande responsabilidade. E trago também a questão da judicialização. Há uma cultura no Brasil de que não existe limite na utilização do plano.

Rafaella Matioli, diretora de consultoria em saúde e capital humano da Aon no Brasil

Saúde mental e doenças autoimunes são as que mais impulsionam os custos dos planos de saúde no país. Segundo o levantamento da Aon, as condições médicas que mais levaram ao aumento de custos dos planos de saúde corporativos no país foram doenças autoimunes (exceto diabetes tipo 1), doenças cardiovasculares, câncer e saúde mental.