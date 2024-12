Veja o que mudou com o pacote fiscal aprovado pelo Congresso

O Senado concluiu nesta sexta-feira (20) a aprovação do pacote de ajuste fiscal propostos pelo governo. O intuito era economizar R$ 375 bilhões em cinco anos, mas a desidratação das pautas no Congresso deve fazer o efeito ser reduzido. A aprovação do pacote era crucial para o governo arrefecer os ânimos do mercado financeiro. Nos últimos dias, as incertezas em relação ao compromisso da União com a contenção de gastos fizeram a cotação do dólar disparar —a moeda chegou a bater R$ 6,30. Parte do projeto apresentado pelo Executivo, relativo à carreira dos militares, ficou de fora da apreciação do Legislativo nesta semana.

Como ficou o BPC

O principal ponto de discussão no Senado foram as mudanças no BPC (Benefício de Prestação Continuada). O benefício, que corresponde a um salário-mínimo (R$ 1.412), é pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Houve divergências em relação à redação que chegou da Câmara, que especificava "avaliação que ateste deficiência de grau moderado ou grave" para determinar a concessão do benefício.

O gasto do governo com o BPC cresceu nos últimos anos, especialmente devido a ações judiciais. Um dos objetivos do projeto era evitar fraudes e uso indevido do benefício, conforme destacou o relator do projeto, senador Rogério Carvalho (PT-CE). O senador Eduardo Braga (MDB) argumentou que o orçamento do BPC vai ultrapassar os R$ 100 bilhões.