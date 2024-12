Google retira cotação do dólar do buscador depois de errar valor da moeda

Mercado encerrou negociações antes do feriado. A última sessão ativa foi na segunda-feira (23), quando a moeda americana fechou a R$ 6,15. O período de recesso deixou o mercado de câmbio sem movimentações relevantes até a retomada das operações.

Natal reduziu a atividade no mercado financeiro. Com os derivativos fechados no dia 24, a liquidez foi extremamente limitada, refletindo o comportamento usual em feriados prolongados.

Google já havia divulgado cotações erradas em novembro. Naquele mês, a plataforma apontou o dólar a R$ 6,18, enquanto a cotação oficial era de R$ 5,7405. O Google reconheceu o erro e afirmou que corrigiria as falhas.

Empresa não se manifesta sobre retirada da cotação do buscador. Procurada pelo UOL, a companhia reiterou a nota divulgada anteriormente, sem comentar o motivo da retirada dos dados de cotação.

Cotação do Google é fornecida pela Morningstar. De acordo com a nota divulgada na quarta-feira, o Google afirmou que usa dados da Morningstar, empresa referência em pesquisas financeiras. Com sede em Chicago, a Morningstar atua em 27 países e tem reputação consolidada no mercado de dados.