Com indicadores econômicos, dólar sobe e Bolsa segue estável

Ontem (26), o dólar permaneceu valorizado em grande parte do dia e fechou com alta de 0,38%, a R$ 6,177. Mesmo após o leilão de US$ 3 bilhões feito pelo Banco Central, a moeda norte-americana oscilou no positivo, com poucos minutos em queda, que chegou a -0,09%, cotado a R$ 6,1478. A Bolsa de Valores fechou também em alta, de 0,26%, aos 121.077 pontos.