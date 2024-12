PIS 2025: veja calendário de pagamentos do abono salarial no próximo ano

A Caixa Econômica Federal começará os pagamentos do abono salarial em 2025 a partir do dia 17 de fevereiro. O calendário foi definido no último dia 18, em reunião do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador). O valor do abono ainda não foi definido.

O que aconteceu

Os depósitos serão disponibilizados conforme o mês de nascimento dos beneficiários. O primeiro lote de pagamentos, no dia 17 de fevereiro, beneficiará trabalhadores nascidos em janeiro.

Pelas regras vigentes hoje, o abono de 2025 deverá ser pago para quem trabalhou formalmente, no setor privado e público, por pelo menos 30 dias em 2023, com remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Para ter direito, é exigido que o beneficiário esteja inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que seus dados tenham sido inseridos pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no eSocial (até 19 de agosto de 2024).