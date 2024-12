O que esperar do Banco Central sob Galípolo em 2025?

Selic a 15% a.a. É quase unânime entre os economistas ouvidos que a Selic chegará a 15% ao ano até maio, quando acontece a terceira reunião de 2025. Depois, a previsão é que siga no patamar até o fim do ano, pelo menos.

Não dá para descartar níveis de Selic acima dos 15% a.a., a depender da evolução do cenário ao longo dos próximos meses. Nossas projeções vemos a Selic chegando a 15% em maio, ficando neste patamar até o último trimestre do ano, quando o Copom começaria o ciclo gradual de corte de juros.

Rodolfo Margato, economista da XP.

Menos intervenções no dólar. Com a escalada do dólar a níveis recordes acima dos R$ 6 devido às expectativas sobre o pacote. fiscal, o BC vem fazendo leilões de dólares à vista para queimar a reserva e colocar mais liquidez no mercado. Para o estrategista-chefe da Warren Investimentos Sérgio Goldstein, a estratégia "enxuga gelo" e transfere o prêmio de risco para outros ativos, neste caso, para o mercado de juros. "O raio de ação do BC é limitado, não pode continuar intervindo nesta mesma magnitude nos próximos meses, senão vai acabar com as nossas reservas cambiais, que são o seguro para o país", diz.

Desafios para alcançar a meta da inflação. Para 2025, a meta central da inflação é de 3%, com tolerância de 1,5 p.p. para mais ou para menos (entre 1,5% e 4,5%), é considerada formalmente cumprida. Porém, no Boletim Focus de 23 de dezembro, a expectativa do mercado é que a inflação chegue a 4,89% no próximo ano, acima do teto estabelecido. O desafio do BC será em ajustar a taxa de juros de modo que a meta seja cumprida. "Há uma probabilidade muito grande de descumprirmos com a meta de inflação pelo quarto ano consecutivo em 2025", diz Galhardo, da Análise Econômica.