Bancos não abrem no dia 31, INSS sim; veja o que abre e fecha no Ano Novo

O dia 1º de janeiro é feriado nacional, pela celebração do Ano Novo. Geralmente é um dia em que até supermercados fecham as portas. Por isso, é necessário observar a alteração do funcionamento dos serviços.

Repartições públicas

Muitas cidades decretaram recesso até 5 de janeiro, por isso as repartições públicas não vão abrir. A exceção é para os chamados serviços essenciais: os serviços de saúde, transporte, segurança e abastecimento de água e energia elétrica seguem com esquemas de plantão.

Bancos

Todas as agências bancárias do país não vão abrir no dia 1. Carnês e contas com vencimento na data podem ser pagos no dia 2 de janeiro, sem cobrança de juros. Os bancos vão abrir normalmente na quinta (2) e sexta (3), afirma a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).