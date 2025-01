Para o agro, 2024 foi ano de seca recorde, conta de luz mais alta e perdas

O Brasil sofreu em 2024 com uma seca recorde, com quatro a cada cinco municípios atravessando a estiagem. A falta de chuvas deixou as contas de luz mais caras e afetou a produtividade da agropecuária brasileira - com impacto direto no PIB (Produto Interno Bruto) do país. O pior, segundo os especialistas ouvidos pelo UOL, é que a escassez hídrica deve ser cada vez mais comum daqui em diante se a preservação de alguns biomas não for levada a sério imediatamente.

O que aconteceu

Seca atinge todos os estados. O ano de 2024 se destaca como aquele com o maior número de municípios com mais de 80% de suas áreas atingidas pela seca, de acordo com uma nota técnica recente do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Principais rios secaram. Além disso, por causa da falta de chuvas, a ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) decretou no fim deste ano, pela primeira vez na história, "estado de escassez hídrica" nas cinco grandes bacias hidrográficas do país.