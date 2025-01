Fusão e falência: aéreas brasileiras têm histórias marcadas por turbulência

Trip

As operações da empresa ocorreram entre 1999 e 2013, ano em que foi comprada pela Azul. Na época, a fusão fez com que a Azul ficasse com 15% do mercado aeroviário do Brasil.

Cruzeiro

Uma das primeiras companhias aéreas do Brasil, a Cruzeiro, que depois se chamaria Cruzeiro do Sul, chegou ao país em 1927 e ficou no mercado até 1975, quando foi adquirida pela Fundação Rubem Berta, dona da Varig. Para ter mais rotas, o nome foi mantido até 1993, quando foi totalmente absorvida.

Panair

Fundada em 1925, a Panair do Brasil encerrou suas operações em 1965, após um despacho do governo militar suspender suas rotas. Ela pertencia à norte-americana Pan Am. Sua falência foi pedida, em um caso raro, já que a empresa não entrou com o pedido e estava saudável economicamente. As linhas internacionais foram cedidas à Varig e domésticas e sul-americanas, à Cruzeiro do Sul. Em 2020, a empresa reativou sua marca, mas sem intenções de fazer parte da aviação.