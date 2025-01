Lula sanciona regulamentação da reforma tributária com vetos

O presidente Lula (PT) sancionou, nesta quinta-feira (16), o projeto de lei que regulamenta a reforma tributária com alguns vetos.

O que aconteceu

Texto prevê a simplificação tributária. Conforme as mudanças, PIS, Cofins, ICMS, IPI e ISS deixarão de existir. Os tributos darão espaço ao IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IS (Imposto Seletivo). A implementação oficial é prevista para 2033. A sanção hoje do projeto foi feita no limite do prazo legal. O projeto também foi aprovado no Congresso no apagar das luzes, antes do recesso, após muitas negociações.

Vetos para evitar judicialização. Segundo Fernando Haddad (Fazenda), os vetos são "técnicos", não alteram o mérito do que foi decidido pelos parlamentares e têm como foco evitar a judicialização com interpretações dúbias no texto aprovado pelo Congresso. Na quarta-feira (15), Lula se reuniu com ministros e secretários para tratar sobre isso. Os vetos ainda serão analisados pelo Congresso, que tem a palavra final sobre se eles serão ou não mantidos.