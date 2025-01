'Antagonista da humanidade', IA já é realidade nas agências de publicidade

A inteligência artificial entrou de vez na criação das campanhas de publicidade. No fim do ano passado, a Coca-Cola sofreu duras críticas por produzir sua campanha mais icônica, com foco no Natal, apenas com imagens criadas por IA. Na época, o chefe global de IA da Coca-Cola, Pratik Thakar, afirmou ao AdAge que as cenas foram geradas "em um tempo recorde" e a "custo reduzido".

O tema foi assunto de um artigo da colunista Josette Goulart, onde ela destaca as mudanças recentes na IA e fala da presença do publicitário brasileiro PJ Pereira, fundador da Silverside, na produção do comercial da Coca-Cola.

Mas como isso muda no dia a dia das agências? As empresas menores serão as mais beneficiadas com essa agilidade? A inteligência artificial pode incentivar uma certa 'preguiça mental' das áreas criativas, como já destacou Fred Gelli, no episódio 196 de Mídia e Marketing?