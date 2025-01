Correios divulgam resultados de concurso para carteiro; veja como acessar

Também foi divulgado o resultado do procedimento de heteroidentificação (para pretos e indígenas). Além disso, a avaliação para pessoas com deficiência, que concorrem no cargo de carteiro, também estão disponíveis.

No dia 24 de janeiro, os resultados de Analista de Correios terão o resultado preliminar divulgado. No mesmo dia, sai o gabarito definitivo.

O concurso teve mais de 1 milhão de pessoas inscritas, com taxa de comparecimento de 59,85%.