Dólar abre última sessão antes da volta de Trump à Casa Branca em queda

Na véspera, dólar interrompeu trajetória de quedas. Após três pregões consecutivos de desvalorização, a moeda norte-americana fechou a quinta-feira (16) em alta de 0,48% ante o real, a R$ 6,053. A variação aconteceu em dia de elevada instabilidade, com o dólar cotado abaixo de R$ 6 no início do pregão.