Fusão Azul e Gol: teste para o Cade e mudanças para os consumidores

Oferta de viagens, horários e destinos pode diminuir. Santos observa que essa já era uma situação enfrentada pelo consumidor em muitos destinos, e que a quantidade pode reduzir ainda mais com a concentração de mercado. "O consumidor vai depender do que a empresa decidir", afirma.

Redução de preços das passagens até pode acontecer. Canutto explica que o custo operacional das empresas pode ser diminuído se apenas uma operar em um trecho específico. Porém, não acredita que a fusão vá provocar uma grande queda nos preços em si. "Se houver economia, podemos ver uma eventual melhora no serviço de bordo, já que o da Azul, por exemplo, é reconhecidamente melhor que o da Gol", compara.

Especialistas concordam que ainda é muito cedo para avaliar possíveis mudanças, já que o Cade ainda precisa aceitar ou não a fusão. Não há uma previsão para quando isso deve acontecer.

Processo até a possível fusão

A Gol fechou em novembro um acordo de reestruturação para sair do processo de recuperação judicial. A empresa entrou no Chapter 11 nos Estados Unidos em janeiro do ano passado.

A Azul fez em outubro um acordo com credores para melhorar sua situação financeira. O acerto prevê a contração de nova dívida de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões), sendo que os atuais credores fornecerão US$ 150 milhões com vencimento em 90 dias, e mais US$ 250 milhões após esse prazo.