Não é só para viagens: saiba o que são milhas e como você pode usá-las

Programas de milhas são mais vantajosos para quem viaja ou usa cartão de crédito com frequência. Especialistas destacam que, embora não haja um perfil rígido para participar, pessoas que viajam frequentemente costumam obter maiores benefícios. Além disso, quem utiliza o cartão de crédito regularmente e tem controle financeiro aproveita melhor os programas, já que atrasos nos pagamentos podem impedir a conversão de valores em milhas.

O destino escolhido pode impactar a quantidade de milhas necessárias Imagem: william87/Getty Images/iStockphoto

Como, então, fazer o melhor uso das milhas

Escolha o programa de milhas com cuidado e leia os contratos atentamente. Antes de começar a acumular milhas, é fundamental entender as regras de cada programa, inclusive as cláusulas menos evidentes. Segundo Maurício Werner, professor da FGV, "embora haja bastante material na internet, geralmente as vantagens são destacadas em detrimento das desvantagens, para estimular o consumo."

A data da viagem influencia no custo das milhas. Em períodos de alta demanda, como férias e feriados, o preço das passagens em milhas tende a ser maior. Planejar viagens em épocas de menor procura pode resultar em um uso mais eficiente das suas milhas.

A tarifa Award é uma oportunidade valiosa para resgate de milhas. Parcerias entre companhias aéreas permitem que os clientes resgatem passagens em voos operados por empresas parceiras por meio da tarifa Award. Essa modalidade pode ser especialmente vantajosa para quem deseja voar em classe executiva, pois as tarifas geralmente são mais acessíveis.