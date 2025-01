Material escolar pesa no orçamento familiar: veja dicas para economizar

Gastos por ano comprometem o orçamento de 85% das famílias com crianças em idade escolar. Em 2024, o gasto chegou a R$ 49,3 bilhões no total e a projeção para 2025 pode ultrapassar os R$ 52 bilhões. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro.

Dólar alto pode impactar os preços. É o que explica Igor Marchetti, advogado do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor). Segundo ele, "alguns levantamentos fazem menção de que o dólar, como está muito valorizado e alguns insumos são importados, tem um custo de importação que com certeza encareceu muito neste ano."

O que fazer para economizar

Primeiro passo para aliviar a conta é listar o que realmente precisa comprar, fugindo do impulso. Pesquisar os preços em diferentes lojas também ajuda a ver onde compensa mais, valendo até comprar material já utilizado por outro aluno para economizar e ser mais sustentável, aconselha Aline Soaper, educadora financeira.

Nem tudo precisa ser novinho em folha. Reutilizar certos materiais do ano anterior vale a pena. Sobras de cadernos, folhas, canetas, lápis de cor e tintas podem ser reaproveitados.

Se junte com outros pais para conseguir um desconto. Essa dica vale muito para compras em atacado em que a quantidade contribui para um preço menor. Outra opção é trocar com outros pais os materiais que estão em bom estado e não serão mais utilizados.