Reforma tributária: Maior IVA do mundo? Saiba como funciona o novo imposto

A regulamentação da reforma tributária cria o IVA Dual (Imposto sobre Valor Agregado) para substituir cinco tributos hoje presentes no sistema tributário nacional. A alíquota-padrão, no entanto, deve alcançar o maior patamar do mundo, conforme estimativa do próprio governo.

O que aconteceu

Reforma estabelece a criação do IVA Dual. O Imposto sobre Valor Agregado é o principal ponto das alterações no sistema tributário nacional. Formado pela junção entre a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), o IVA Dual entra na cadeia produtiva no lugar do IPI, PIS/Cofins, ICMS e ISS.

Novo tributo vai incidir sobre os bens e serviços. Com o fim da cobrança em cascata em diferentes fases da cadeia produtiva, tanto sobre os insumos quanto em relação aos produtos finais, o IVA Dual vai unificar os impostos federais, estaduais e municipais.