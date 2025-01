Dólar passa a cair após Banco Central injetar US$ 2 bilhões na economia

O dólar reverteu a leve alta registrada pela manhã e passou a cair nesta segunda-feira (20). Com os holofotes virados para a cerimônia que vai oficializar o retorno de Donald Trump à Casa Branca, as intervenções do BC (Banco Central) no mercado contribuíram para a desvalorização. Às 11h05, a moeda norte-americana apresentava variação negativa de 0,34%, vendida a R$ 6,045.

O que aconteceu

Dólar comercial cai após abrir a semana com rumo indefinido. Os primeiros negócios desta segunda-feira (20) foram marcados pela estabilidade da moeda norte-americana. Após oscilar no campo positivo, a moeda norte-americana passou a cair com a injeção inicial do BC no mercado de câmbio.

BC realizou as primeiras intervenções no mercado em 2025. Após disponibilizar US$ 32,6 bilhões para limitar a valorização do dólar em dezembro de 2024, o Depin (Departamento das Reservas Internacionais) vendeu US$ 2 bilhão na manhã desta segunda-feira (20). As duas ofertas realizadas têm compromisso de recompra do montante.