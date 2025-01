UOL Flash: Diretor do UOL explica novo formato pensado para celulares

Colocamos no ar um produto em estágio inicial. Há muita coisa nova que subiremos nas próximas semanas, mas já está super legal. Você já consegue rapidamente saber o que está acontecendo no dia. Espero que as pessoas gostem. Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL

Com um formato intuitivo, baseado na rolagem infinita, o UOL Flash traz de notícias a esportes, passando por muito entretenimento - tudo isso em um conteúdo direto e simples de ser acessado, como frisou Garavello.

A ideia é que ele seja audiovisual. Quando se vai para a home do UOL ou de qualquer veículo jornalístico, há as chamadas. No UOL Flash, não há chamadas; o conteúdo é direto. São vídeos curtos, carrosséis e posts que permitem entendê-lo a partir da imagem. Com o UOL Flash, nosso plano é ser mais visual.

O vídeo curto é a forma mais importante que está se consagrando. No UOL Flash, há vídeos curtos de um minuto, um minuto e meio do UOL News e de toda a programação do Canal UOL, indo direto ao coração do que é mais importante. Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL

