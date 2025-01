Josias: Trump deve conspirar para que COP30, no Brasil, seja um fracasso

O presidente americano, Donald Trump, deve conspirar para que a COP30, encontro global para discutir as mudanças climáticas, seja um fracasso, opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (21). O evento está previsto para ocorrer em novembro, em Belém (PA).

O negacionismo do Trump torna indiscutivelmente mais difícil o cumprimento de metas climáticas, que já estão aí sendo sistematicamente descumpridas. E é triste que isso ocorra no momento em que o Brasil se equilibrou para sediar esse encontro. Certamente, o Trump não estará presente e vai conspirar para que o encontro seja malsucedido. Esse é o drama, e o Brasil está no epicentro do problema . Josias de Souza, colunista do UOL

O governo brasileiro espera receber cerca de 100 mil visitantes ao longo das duas semanas de conferência. Em 2024, a COP29, realizada em Baku, no Azerbaijão, recebeu 54.148 participantes presenciais entre delegações, observadores, convidados e equipe de suporte inscritos.