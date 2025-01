Paraná Pesquisas: 67% aprovam IR isento para quem ganha até R$ 5 mil

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (21) pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que 67% dos entrevistados aprovam a mudança da faixa de isenção do IRPF (Imposto de Renda para Pessoa Física) para quem ganha até R$ 5 mil, e que desconhecimento da medida chega a quase 40%.

O que aconteceu

Isenção do IR para esta faixa é uma promessa de campanha do presidente Lula. Hoje, a isenção vale para quem recebe até R$ 2.824 por mês. Medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. A expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, era que isenção passasse a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Porém, não há uma data fechada.

67% dos entrevistados pelo Instituto Paraná Pesquisas aprovam a ampliação da faixa de isenção. A pergunta foi feita desconsiderando se a pessoa sabia ou não da medida anunciada em novembro do ano passado.