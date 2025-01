Dólar abre o dia em queda e volta a se aproximar de R$ 6

O dólar mantém a trajetória das duas últimas sessões e apresenta queda nos primeiros negócios desta quarta-feira (22). Às 10h08, a moeda norte-americana era negociada em baixa de 0,39%, a R$ 6,007.

O que aconteceu

Dólar comercial apresenta queda na manhã desta quarta-feira. A baixa nos primeiros momentos da sessão coloca a moeda norte-americana próxima da barreira psicológica dos R$ 6. A marca foi superada por três vezes, mas não foi sustentada.

Último fechamento abaixo de R$ 6 ocorreu há mais de um mês. A barreira foi furada na finalização do pregão foi em 11 de dezembro, quando a desvalorização de 1,3% fez a moeda fechar o dia negociada por R$ 5,968. Desde então, o dólar atingiu o maior patamar da história (R$ 6,267) e teve os recordes interrompidos por intervenções do BC (Banco Central) no mercado de câmbio.