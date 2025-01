Ideias para baixar comida geram briga de mercado, farmácia e empresa de VR

Atuação do governo e da Caixa estimularia a competição e geraria custos mais baixos, diz Abras. "Com isso, os preços e práticas abusivas das operadoras privadas seriam ajustados, reduzindo a atual complexidade e os altos custos do sistema", argumenta a entidade em um texto em que defende as sugestões.

Mudança elevaria poder de compra do trabalhador em R$ 10 bilhões, diz associação. Segundo a Abras, a margem de lucro das administradoras de benefícios é alta (cerca de 30%).

O que dizem as administradoras de benefício

Economia de R$ 10 bilhões é "enviesada", diz entidade. Em nota, a ABBT (Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador) diz que "a estimativa apresentada é fictícia, enviesada, e, mesmo que fosse correta, irrelevante frente ao faturamento total anual do setor supermercadista, em montante superior a R$ 1 trilhão".

Mudança poderia desestabilizar programa de alimentação do trabalhador, diz associação. A ABBT diz ainda que a transferência do programa para uma instituição financeira como a Caixa poderia "desestabilizar o programa com consequências nefastas". Isso porque a instituição não tem experiência na operacionalização do programa, em especial no relacionamento com as empresas beneficiárias e com os estabelecimentos comerciais parceiros, argumenta a entidade.

Empresas do setor dizem que fazem esforço para reduzir custos. A entidade diz ainda que "as taxas cobradas pelas empresas facilitadoras do PAT jamais poderiam justificar a alta dos preços dos alimentos" e que as empresas do setor "têm empreendido inúmeros esforços de modernização, inovação e aperfeiçoamento tecnológico que resultaram em significativas diminuições nos custos nas operações e consequentes reduções nas taxas cobradas aos estabelecimentos comerciais credenciados".