25 de janeiro é feriado, mas cai no sábado; posso folgar? O que diz a lei

O dia 25 de janeiro, que comemora o aniversário de São Paulo (SP), é considerado um feriado municipal, de acordo com o calendário oficial da Prefeitura. A cidade, considerada a maior metrópole da América Latina, completa 471 anos em 2025.

Quem pode folgar no dia 25 de janeiro?

Em 2025, as comemorações do aniversário de São Paulo caem em um sábado. Por mais que seja um dia comum de folga dos trabalhadores, o sábado é considerado um dia normal de trabalho. A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) considera a jornada de trabalho como de seis dias na semana com 44 horas no total. Isso dá oito horas de trabalho de segunda a sexta-feira e quatro horas aos sábados.

Visto isso, é possível que o trabalhador tenha folga quando o feriado cair no sábado. Caso contrário, o empregado deve ser recompensado com remuneração em dobro pelas horas trabalhadas no feriado.