Dólar abre em queda e caminha para quinto dia seguido de desvalorização

Semana marca a permanência do dólar abaixo de R$ 6. A barreira psicológica foi rompida, após mais de um mês, no fechamento de quarta-feira (22), quando a moeda tombou 1,4%. No acumulado da semana, a baixa totaliza 2,3%.

Cotação destinada aos viajantes também recua. A sequência de desvalorização da moeda norte-americana é também acompanhada pelo dólar turismo. Às 10h16, a divisa apresentava queda de 0,03% e era negociada por R$ 6,134.

Alívio surge em meio a sinalizações de Donald Trump. Recém-empossado presidente dos EUA, o republicado defendeu, durante sua campanha, a cobrança de tarifas sobre a importação de diversos países. Nos primeiros dias de mandato, no entanto, ele recuou e já admite evitar tarifas sobre os produtos chineses.

Bolsa

Ibovespa tem alta na manhã desta sexta-feira (24). Após dois pregões consecutivos de perdas, o principal índice do mercado acionário brasileiro apresenta alta. As 10h31, o Ibovespa subia 0,21%, aos 122.741,59 pontos.