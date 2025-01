Governo aposta em safra recorde e nega tabelamento de preços de alimentos

O governo Lula (PT) aposta no crescimento previsto de 8,2% na safra e negou congelamento ou tabelamento de preços para baratear os alimentos.

O que aconteceu

O preço dos alimentos está subindo mais do que a inflação. A variação foi de 7,69% no ano passado, bastante acima do IPCA, que fechou em 4,83%.

A prévia da inflação de janeiro manteve os alimentos acima da média. Enquanto o IPCA-15 ficou em 0,11%, o brasileiro viu o valor da comida subir 1,06%.