Tales: Governo desmonta bomba da oposição sobre preço de alimentos

Apurei que o governo, depois de ter sido derrotado pelas fake news da taxação do Pix, dessa vez conseguiu desmontar a bomba da oposição nas redes sociais com a questão do preço dos alimentos. Desta vez, esses posts tiveram menos repercussão nas contagens feitas pelo Planalto justamente porque o governo teria agido rápido. Tales Faria, colunista do UOL

Tales destacou que as rápidas respostas dadas por diversos ministros se mostraram eficazes para conter as acusações de opositores, freando o avanço de posts enganosos nas redes sociais.

Os posts bombas armados pela oposição diziam que haveria intervenção nos preços, não simplesmente medidas para evitar aumentos, e pior: o Planalto planejava vender comida com prazo de validade vencido para a população de baixa renda. Esse último caso poderia assumir proporções gigantescas na avaliação do governo e da equipe de comunicação, igual como ocorreu com a taxação do Pix.

Primeiro, o ministro da Casa Civil Rui Costa desmentiu publicamente que haveria intervenção do governo nos preços. Ele próprio havia dado uma entrevista falando a palavra 'intervenção', o que margem aos posts da oposição. Rui Costa explicou que se tratam de simples medidas para ajudar a baixar os preços, e não uma intervenção no mercado.

Fernando Haddad [ministro da Fazenda] também negou que seriam concedidos novos subsídios aos agricultores, o que poderia atrapalhar o ajuste. O mais importante foi divulgar que a flexibilização no prazo de validade dos alimentos não está sendo levada em conta pelo governo. Os ministros vieram a público rapidamente para dizer que esta proposta era dos donos de supermercado e que o governo nem teria cogitado adotá-la.