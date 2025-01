Celeiro de golpes: acesso a dados das redes sociais é 'irrelevante'

ITD (índice de transparência de dados das plataformas de redes sociais), criado pelo NetLab UFRJ Imagem: Reprodução

Para ampliar o debate sobre o tema, a Abap (associação brasileira das agências de publicidade) realizou nesta semana um evento para divulgar os números do relatório produzido pelo NetLab UFRJ, laboratório de estudos de internet e redes sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estudo foi criado a pedido da Senacom (Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O webinar, apresentado por Marie Santini (fundadora do NetLab) e Marcio Borges (pesquisador do NetLab e vice-presidente da agência WMcCann), focou na metodologia do relatório e apresentou números finais do estudo.

Os mecanismos de hoje deixam todos vulneráveis. Nada é rastreável. É quase um incentivo para os golpistas. E, muitas vezes, transferimos a responsabilidade para os usuários. No momento, estamos apenas pedindo transparência. Precisamos reconhecer que o problema existe para tentar saná-lo.

Marcio Borges, vice-presidente da agência WMcCann Precisamos de outros porta-vozes, outros disseminadores deste conteúdo. As pessoas precisam entender o que está acontecendo. Um dos pontos mais complicados é a descredibilização de todas as instituições e de todos os especialistas.

Marie Santini, fundadora do NetLab Os dados completos e a metodologia podem ser encontrados no site do laboratório.

Viu essas?

Imagem: Reprodução

Marcas mais

A Brand Finance divulgou seu ranking de marcas mais valiosas durante o Fórum Econômico Mundial. A Apple, de novo, ficou na 1ª posição, avaliada em US$ 574,5 bilhões. A Microsoft ficou em 2º. O Google completa o pódio. Apenas 2 marcas brasileiras estão entre as 500 primeiras do estudo: o Itaú, na 274ª posição, e o Banco do Brasil, em 467º lugar.